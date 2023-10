Área central de Bodoquena será recapeada pelo Governo de MS

Reunião no gabinete / Saul Schramm/Governo do Estado

O governador Eduardo Riedel assinou nesta terça-feira (3) a ordem de serviço para o recapeamento da área central de Bodoquena. Esta era uma demanda antiga da comunidade que será atendida pela gestão estadual. Outras importantes obras da cidade na área de saúde e educação contam com apoio do Estado.

“Será feito o recapeamento de várias ruas de Bodoquena, que estavam precisando. Estávamos pedindo há um bom tempo e agora será atendido. Temos que agradecer ao governador e toda sua equipe, que estão pensando em Bodoquena. São as principais ruas da área central, que estão em situação precária”, explicou o prefeito de Bodoquena, Kazu Horii.

Ele destacou que com a assinatura da ordem de serviço, o próximo passo é começar os trabalhos de recapeamento no local. “Exemplo da boa parceria do Governo do Estado com o município”, completou o prefeito.

O recapeamento será em trechos das ruas Manoel da Silva Filinto Francisco Cunha, José Roque de Carvalho, Venâncio de Freitas, Guilherme Maidana, Irmãs Pastourinhas, 13 de Maio, Assembleia de Deus, Mnaoel Pinho e Antônio José Neto. O investimento do Estado para esta obra será de R$ 1,3 milhão.

“O governador hoje atende mais um pedido do prefeito, que é o recapeamento da área central da cidade, que está muito danificado e a comunidade está solicitando um pavimento de qualidade. Isto mostra que o Estado está presente nos municípios, o compromisso da sua gestão é cuidar das cidades”, disse o secretário de Infraestrutura, Hélio Peluffo.

Ele ainda citou que o Governo está fazendo o pavimento de vários bairros da cidade, assim como a reforma da Escola Estadual João Pedro Pedrossian e a revitalização e ampliação do Hospital Municipal Francisco Sales.

“Estamos terminando o hospital da cidade, acredito que vamos acelerar, pois se trata de uma obra emblemática em Bodoquena, que está previsto o término para abril do ano que vem. Também tem a reforma da escola que vai terminar até o próximo mês. O governador tem dado celeridade as demandas dos prefeitos, pois destaca que as pessoas vivem nas cidades, então temos que cuidar das cidades”, ponderou Peluffo.