'Arteiro': Filhote fica com a cabeça presa em buraco de casa em Corumbá

Animalzinho não sofreu ferimentos / Foto: Divulgação

Um cachorro precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar com a cabeça presa em um buraco de saída de água, em uma residência da Vila Guató, em Corumbá, na sexta-feira, 5. O "arteiro" havia ficado preso no buraco que permitia visualizar a vizinhança.

Por volta das 14h50, a família notou que o filhote estava preso, mas não conseguiram o soltar sozinhos. Após avaliar a situação, os bombeiros tiveram que cortar a parede. O animal ainda saiu com o cano de PVC no pescoço, removido com um alicate.

Apesar do susto, o animalzinho não sofreu nenhum ferimento.