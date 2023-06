Artistas prontos para embalar o público no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Marasmo sobe ao palco do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, neste sábado 10 de junho / Banda Marasmo

Participando dos encontros de relíquias desde a primeira edição, a banda Marasmo, de Aquidauana, está prontinha para subir ao palco e tocar muito rock e pop para fazer a festa ficar ainda melhor. A banda, que se formou no ano de 2011, tem mais de 10 anos de estrada, e sempre levanta o público com o repertório eclético. Por onde passa, a banda leva muita emoção, como ocorreu nos shows Bonito, Campo Grande, Corumbá entre outras cidades de Mato Grosso Sul.



Em cada apresentação, os músicos apresentam um som que contagia a todos, é o que revela Falkner, vocalista e guitarrista da banda Marasmo.



“Muitas vezes, a gente toca pop rock, Rock and Roll, alguma coisa de punk. É um pouco de tudo. A gente tenta agregar no nosso show. Para o show do Relíquias, a gente sempre traz no repertório uma música mais para cima, uma energia mais forte, porque o pessoal está ali para se divertir. A gente vem com tudo para esse show”.



Formada em quarteto, com Falkner, no vocal e guitarra, Alex Goes, na guitarra, Fábio no baixo e Alex Bambil, na bateria, a banda Marasmo promete não deixar ninguém parado quando estiver tocando.



“O público pode esperar um show com bastante energia, bastante rock and roll. A gente vai fazer um grande show, uma grande performance. Pra gente é sempre muito bom tocar num evento desse tamanho aqui na cidade de Aquidauana. A gente se diverte e vê a galera que acompanha a banda mesmo. O pessoal pode esperar uma grande apresentação da nossa parte”.



A banda Marasmo sobe ao palco neste sábado, 10 de junho, às 18 horas.

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, está chegando cheio de emoção. São shows musicais incríveis, tatuadores, praça de alimentação, segurança e as manobras emocionantes com as motocicletas do Jacaré du Brejo, além das maravilhosas relíquias, de carros antigos em perfeito estado. Tudo isso com entrada gratuita nos dias 9, 10 e 11 de junho, na avenida Pantaneta, no bairro Alto, em Aquidauana.

Serão três dias de muita festa e confraternização. Essa exposição de relíquias é tradicionalmente organizada pelos amigos reliqueiros de Aquidauana, com realização da Prefeitura do Município, Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) com apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.