Árvore Sete Copas cai sobre carro estacionado no Centro de Corumbá

Queda causou danos no carro / Corpo de Bombeiros

Uma árvore da espécie conhecida como Sete Copas caiu sobre um Toyota Corolla estacionado na Rua Frei Mariano, no Centro de Corumbá, nesta sexta-feira, 27.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 13h30. Houve danos no veículos, mas sem vítimas.

A guarnição de Salvamento do 3° GBM foi acionada, sendo realizado o corte e a retirada da árvore. O veículo ficou no local aos cuidados do proprietário.