27 de Novembro de 2025 • 18:26

Cidades

Árvores vandalizadas no acesso ao Balneário Municipal são replantadas

Equipe de Meio Ambiente recompõe o corredor verde após destruição de mudas

Redação

Publicado em 27/11/2025 às 15:58

O replantio foi iniciado logo após a equipe identificar as áreas atingidas / Divulgação

A Prefeitura de Bonito iniciou nesta semana o replantio das árvores que foram vandalizadas no trajeto que leva ao Balneário Municipal. As mudas haviam sido arrancadas e quebradas recentemente, interrompendo o processo de revitalização paisagística da via.

Segundo técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, o trecho afetado integra um corredor verde importante para quem utiliza o acesso diariamente. Além do aspecto visual, as árvores ajudam a reduzir a temperatura, protegendo pedestres e ciclistas, e servem de abrigo para a fauna local.

O dano causado chamou a atenção pela intensidade, já que várias mudas haviam sido implantadas como parte de um projeto de requalificação ambiental. O replantio foi iniciado logo após a equipe identificar as áreas atingidas.

A destruição das árvores provocou prejuízo de tempo e recursos, atrasando a consolidação do projeto. Técnicos destacam que episódios de vandalismo dificultam ações de melhoria que beneficiam moradores e turistas.

A prefeitura reforça que denúncias de depredação podem ser feitas à Polícia Militar, pelo 190, ou à Guarda Municipal, no número 99223-8123.

