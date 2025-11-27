Árvores vandalizadas no acesso ao Balneário Municipal são replantadas

O replantio foi iniciado logo após a equipe identificar as áreas atingidas / Divulgação

A Prefeitura de Bonito iniciou nesta semana o replantio das árvores que foram vandalizadas no trajeto que leva ao Balneário Municipal. As mudas haviam sido arrancadas e quebradas recentemente, interrompendo o processo de revitalização paisagística da via.

Segundo técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, o trecho afetado integra um corredor verde importante para quem utiliza o acesso diariamente. Além do aspecto visual, as árvores ajudam a reduzir a temperatura, protegendo pedestres e ciclistas, e servem de abrigo para a fauna local.

O dano causado chamou a atenção pela intensidade, já que várias mudas haviam sido implantadas como parte de um projeto de requalificação ambiental. O replantio foi iniciado logo após a equipe identificar as áreas atingidas.

A destruição das árvores provocou prejuízo de tempo e recursos, atrasando a consolidação do projeto. Técnicos destacam que episódios de vandalismo dificultam ações de melhoria que beneficiam moradores e turistas.

A prefeitura reforça que denúncias de depredação podem ser feitas à Polícia Militar, pelo 190, ou à Guarda Municipal, no número 99223-8123.

