Assembleia e parceiros realizam quinta-feira campanha de doação de sangue

Cada bolsa de sangue doada pode salvar até quatro vidas / Aline Kraemer

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet e em parceria com o Hemosul e a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), realiza uma Campanha de Doação de Sangue nesta quinta-feira, dia 25.

Conforme a organização, toda a população está convidada a doar sangue e também se cadastrar como doador de medula óssea na sede do Legislativo, localizada no Parque dos Poderes. A iniciativa facilita àqueles servidores que trabalham no Parque dos Poderes e pretendem doar sangue, pois não precisa fazer o deslocamento até o Hemosul.

“Essa ação é uma oportunidade a todos. Um chamado para que possamos 'dar o braço e salvar vidas'. Conto com a presença de vocês no dia 25 de maio, a partir das 8h, para doar sangue e salvar vidas”, disse a deputada Mara Caseiro (PSDB), presidente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet.

A ação acontecerá na Sala Multiuso da Escola do Legislativo, no piso térreo do Palácio Guaicurus, nos dois períodos. Para o turno matutino, o horário será das 8h às 11h, e vespertino, das 13h às 16h. Os 100 primeiros doadores participarão de um sorteio de brindes.

O diretor da Escola do Legislativo, Thiago Gonçalves, enfatizou o convite: “Amigos e amigas desta Casa de Leis do Mato Grosso do Sul, venho neste momento convidar você a se sensibilizar com a nossa campanha de doação de sangue e venha salvar vidas!”.

O evento integra o Projeto da Educação Fiscal da Sefaz intitulado Invista na Vida, seja um Doador de Sangue ou de Medula Óssea. “A Campanha existe há cinco anos. O projeto surgiu de uma ideia de um servidor da Secretaria de Estado de Fazenda. Por meio da ação, já foram arrecadadas 398 bolsas de sangues, totalizando as cinco edições, beneficiando mais de 1.500 pessoas”, explicou Mara Caseiro.

Cada bolsa de sangue doada pode salvar até quatro vidas. Conforme o Hemosul, para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, mais de 51 kg e bom estado geral de saúde. Há algumas doenças e medicamentos que impedem a doação - saiba todos os critérios aqui.

Inscrição

As pessoas que desejam doar sangue na ALEMS podem preencher o cadastro de inscrição na Escola do Legislativo, de forma presencial, ou por meio do link da Bio do Instagram @escoladolegislativoms. Informações e inscrições: 67 3389-6261 ou 6474.