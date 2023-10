Assistência Social realiza comemoração do Dia das Crianças para Projetos Sociais

Divulgação/Prefeitura de Aquiduana

Hoje, o que não faltou durante a manhã toda na Lagoa Comprida foi animação e muita diversão. O parque da Lagoa Comprida ficou lotado de crianças e adolescentes, por onde você olhava era colorido, risadas e muita alegria.

Em comemoração ao Dia da Crianças, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), realizou na manhã desta terça-feira (10), diversas atividades recreativas para as crianças e adolescentes dos projetos sociais: Bombeiros do Amanhã, Pelotão Esperança, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Patrulha Mirim.

As crianças tiveram uma manhã de muitas brincadeiras, futebol, vôlei de areia, camas elásticas, a tirolesa - montada pelo Corpo de Bombeiros, e a pista escola de cordas (preguiça e ponte de 3 cordas) – montadas pelo 9º BECmb Carlos Camisão.

Para todas as crianças foram ofertados muito algodão doce, pipoca, cachorro-quente e picolé. As atividades foram ministradas pelos monitores dos Projetos Sociais e pela equipe da Fundação de Esportes de Aquidauana (FEMA).

A primeira-dama Maria Eliza Ribeiro e a secretária municipal de Assistência Social Josilene Rodrigues estiveram participando das atividades e, junto com a equipe da SAS e monitores, recepcionaram às crianças para festa. “Parabéns a todos os envolvidos nessa linda festa! Aqui predominou a alegria e o amor para com as nossas crianças”, enfatizou a primeira-dama Maria Eliza.

A ação contou com a parceria das equipes da Secretaria de Assistência Social (SAS), Fundação de Esportes de Aquidauana (FEMA), 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, do 9º BEC Carlos Camisão e do 7º Batalhão da Polícia Militar.

“Na próxima quinta-feira, 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças. Hoje, para celebrar essa data, trouxemos todos os nossos alunos para a Lagoa, para se divertirem e brincarem. A importância desse trabalho é o amor que é dedicado as crianças. Obrigado a cada servidor da SAS, da FEMA, da SEMA e dos órgãos parceiros por nos ajudarem nessa festa. É um momento de lazer não só para as crianças, mas para os pais que passaram por aqui também”, afirmou a secretária de Assistência Social, Josilene Rosa