Associação de moradores e prefeitura instalam lixeiras em Camisão

Ação foi reforçada devido ao aumento do fluxo de turistas na região / Prefeitura de Aquidauana

Com o aumento significativo de turistas e visitantes circulando pelo Distrito de Camisão, a Associação de Moradores e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais atuaram no dia 11, para a colocação de lixeiras em pontos estratégicos, para que lixos não sejam jogados em qualquer lugar.

Foram instaladas lixeiras em adequados para o descarte de lixo, em diversos pontos do Distrito de Camisão, dentre eles: Cachoeira do Morcego, trilha do Morro do Paxixi, e ao longo das margens do rio. Aquidauana.

Segundo o presidente da Associação de Moradores de Camisão, Cleomir Cristaldo, essa parceria com a prefeitura para colocar mais lixeiras nas áreas de circulação de turistas, facilita para a manutenção da limpeza nos locais e ajuda na conscientização e educação ambiental, pois a pessoa vendo a lixeira perto, presume-se que não vai jogar lixo no chão, nas cachoeiras e margens do rio.