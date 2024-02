Até helicóptero é usado em combate a incêndio no pantanal

Divulgação

No sábado (03), foi realizado o lançamento da GCIF do 3°GBM em um local de difícil acesso com o apoio aéreo do Helicóptero do CGPA, para realizar o combate em alguns focos ativos na região do Pantanal na Serra do Amolar, com uma linha de queima de aproximadamente 2,5km atingindo cerca de uma área total de 1,5km quadrados.

A Guarnição de combate chegou no local de lançamento as 10:46h composta pelo ST Jard, Sgt Assis, SD Humberto e SD Hausller realizou o combate utilizando 2 sopradores e 2 matérias de sapa (enxadão) devido o local possuir muitas raízes e a queima lenta subterrânea que dificulta a extinção do incêndio.

O combate direto no local foi realizado durante 6h horas, sendo realizado a extração na equipe no local as 16:40h pelo helicóptero do CGPA.