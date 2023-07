Atenção, condutores: Rua Cândido Luiz Braga de Bonito volta a ser mão única

Trecho atrás do ginásio / Divulgação

A Prefeitura de Bonito informou que o trecho da Rua Cândido Luiz Braga, atrás do Ginásio de Esportes, na bifurcação com a Avenida Heron do Couto e Garagem Municipal retorna para mão única nesta sexta-feira, 4.

A via estava liberada nos dois sentidos devido a interdição da Ponte do Matheus, o que tornava a rua o único acesso para a Rodovia do Turismo. Nesta semana um desvio foi liberado ao lado da Ponte do Matheus, facilitando o acesso aos atrativos e propriedades rurais da Rodovia do Turismo.

Por conta da mudança, o município orienta os condutores a redobrar o cuidado ao passar pela via.