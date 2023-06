Atenção no trânsito: Ruas de Bonito serão interditadas para evento

Cidade é palco de novo evento esportivo / Valter Patrial/Bonito 21K

A Prefeitura de Bonito divulgou nesta quinta-feira, 15, a interdição em ruas por conta do evento esportivo X-Terra.

Conforme o cronograma, a Rua Pilad Reduá com cruzamento com a 15 de Novembro estará fechada fechada em tempo integral.

O restante da via terá interdições momentâneas, conforme passagem dos atletas, assim como na Rua Monte Castelo.

“Pedimos atenção redobrada na Estrada Sucuri, no trecho entre a saída da cidade e a Ponte do Anhumas, que faz parte da prova e terá presença de atletas na via".