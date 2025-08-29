Atendente virtual do Detran-MS começa a enviar mensagens ao cidadão no WhatsApp

A novidade tem como objetivo garantir que motoristas e proprietários de veículos não percam prazos importantes relacionados a licenciamento, infrações e outros serviços do órgão
Rachid Waqued
O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) amplia as funcionalidades da assistente virtual Glória, que agora também passa a enviar mensagens diretamente aos cidadãos pelo WhatsApp. A novidade tem como objetivo garantir que motoristas e proprietários de veículos não percam prazos importantes relacionados a licenciamento, infrações e outros serviços do órgão.
No primeiro contato, Glória se apresenta
Até então, a Glória atuava apenas de forma reativa, ou seja, se comunicava a partir do recebimento da mensagem do cidadão, respondendo dúvidas e solicitações dos usuários.
Com a nova etapa, o atendimento passa a ser também proativo, com a Glória iniciando uma conversa, agindo de forma antecipada para alertar sobre temas pertinentes ao condutor ou proprietário.
Na mensagem a atendente virtual se apresenta, orienta o cidadão a salvar o número para falar com o Detran-MS “garantindo segurança no envio e recebimento de dados, evitando fraudes e agilizando a gestão do seu veículo e CNH”.
As mensagens são encaminhadas exclusivamente para cidadãos que já interagiram com a atendente, salvaram o número (67) 3368-0500 em seus contatos ou que mantêm o telefone atualizado no Portal de Serviços Meu Detran.
Outro ponto importante é que todas comunicações são oficiais e identificadas pelo selo azul de verificação da Meta, o que assegura autenticidade e segurança.
“Estamos avançando para oferecer serviços cada vez mais digitais, seguros e próximos da realidade do cidadão. A Glória é parte fundamental desse processo de transformação, aproximando o Detran das pessoas com linguagem simples e atendimento eficiente. Essa atuação estratégica do nosso diretor-presidente, Rudel Trindade, está alinhada com o que prioriza o governador, Eduardo Riedel, de trabalhar com foco nas entregas ao cidadão”, afirma o Diretor de Tecnologia da Informação, Robson Lui.
Expansão do atendimento digital
Desde que entrou em operação, em maio de 2025, a Glória já se consolidou como um dos principais canais digitais do órgão. De lá pra cá a atendente virtual realiza cerca de 5 mil atendimentos por mês.
Além de avisos preventivos, a assistente virtual auxilia em consultas de pontuação da CNH, verifica débitos veiculares, infrações, e também direciona o cidadão para atendimento humanizado, para emissão de guias, agendamentos, e orientações diversas. A Glória está disponível 24h, e o atendimento humanizado funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Com a nova funcionalidade, o Detran-MS reforça seu compromisso com a digitalização de serviços, oferecendo soluções práticas, seguras e acessíveis para toda a população sul-mato-grossense.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cidades
SPU e Miranda avançam na regularização de moradias no âmbito do Minha Casa, Minha Vida
Corumbá abre cadastramento para moradias do Minha Casa Minha Vida
Orçamento do FGTS para Minha Casa, Minha Vida é ampliado em R$ 10 bi
Geral
IBGE atualiza dados e Mato Grosso do Sul se aproxima de 3 milhões de habitantes
Saúde
O objetivo é aprofundar o conhecimento sobre a doença, suas manifestações clínicas, estratégias de imunização e os procedimentos de diagnóstico
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS