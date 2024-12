Atendimento itinerante do Detran-MS estará no Distrito de Anhanduí

Melina Moraes

O Detran Mais Perto, Mais Eficiente promove a última ação itinerante do ano na próxima quinta-feira (5). Desta vez os serviços para regularização de documentos de veículos e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) serão ofertados no Distrito de Anhanduí.

O objetivo da ação é aproximar os serviços do cidadão, especialmente de comunidades que ficam distantes das 94 agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) no estado.

Será montada uma agência itinerante na Escola Municipal Isauro Bento Nogueira, na Rua Mairiporã, n° 60. A ação será das 8h às 16h. Pode participar, qualquer pessoa que necessite regularizar documentos junto ao Detran-MS, ou esclarecer dúvidas referentes a veículos ou habilitação.

Entre os serviços que o cidadão poderá realizar está a consulta de pontos da CNH; emissão de guias; vistoria de veículos para fins de transferência; emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); primeiro emplacamento; consulta e regularização de débitos.

Para as pessoas que estiverem com a habilitação vencida será possível renovar o documento, pois haverá no local os serviços de captura de imagem e atendimento médico.

Na oportunidade, os moradores terão como opção de pagamento, o parcelamento dos débitos, que poderá ser feito diretamente com o servidor que estiver no atendimento.

A iniciativa humaniza o atendimento, promove facilidade e agilidade, explica o Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade. “Essa é uma ação alinhada aos pilares da gestão do governador Eduardo Riedel, voltada a promover atendimento inclusivo e acessível. Fizemos a primeira no Nova Itamarati em Ponta Porã, a segunda no Distrito de Nova Casa Verde em Nova Andradina, e vamos fechar o ano com essa de Anhanduí. O objetivo é tornar nossos serviços mais acessíveis ao cidadão”.

Distrito de Campo Grande, Anhanduí fica a 61 km da Capital e possui 4,5 mil habitantes (IBGE). O município mais próximo, Nova Alvorada do Sul, fica a 55 km do local.