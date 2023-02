Atendimento no Fórum e Cijus pode ser agendado pelo site do TJMS

Fórum Heitor Medeiros, em Campo Grande / (Foto: Divulgação)

Pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul é possível realizar o agendamento com dia e hora marcada para diversos serviços do Poder Judiciário estadual. Um dos grandes canais de atendimento ao público do Fórum de Campo Grande, o PAC (Posto de Atendimento ao Cidadão) e o setor de atermação do Cijus (Centro Integrado de Justiça) dispõem da opção de agendamento on-line.

Pelo sistema de agendamento, é possível também marcar dia e horário de atendimento na Central de Execução de Penas Alternativas (Cepa) e no PAC de Dourados. O acesso a estes e outros serviços pode ser feito pelo link agendamento.tjms.jus.br/cadastro/selecione-categoria. Ao clicar na opção desejada, um calendário mostra os dias disponíveis.

Além de consultas processuais, o público pode procurar atendimento no PAC para tirar dúvidas sobre processos em andamento, obter orientações e encaminhamentos para Defensoria Pública, Juizados, Promotoria e demais serviços relacionados ao Poder Judiciário. O PAC também fornece senhas de acesso a processos para as partes, orientações e informações diversas.

No Cijus, são disponibilizadas duas modalidades de agendamento: uma delas para quem deseja iniciar uma ação e outro específico para emissões de certidão de processos em andamento. O serviço também está disponível para juizados do interior do estado como Coxim, Deodápolis, São Gabriel do Oeste e demais comarcas listadas na categoria “Juizados Especiais – Atermação/Certidão”.

Para a emissão de certidões nos juizados, é necessário um documento pessoal com foto, atestado médico ou outro documento para comprovar ausência em audiência, além do número do processo e, se necessário, comprovante original de pagamento. Cada agendamento atende uma ação judicial.

Após o agendamento para o setor de atermação dos juizados, em até 24 horas antes do dia agendado, o setor entra em contato com o usuário para fazer a triagem e envio de formulários que deverão ser entregues no momento do atendimento. Nesse contato, é possível também escolher se o atendimento será presencial ou remoto.

Vale lembrar que os casos atendidos pelo juizado são de até 20 salários mínimos sem advogado e de 21 a 40 salários mínimos com advogado. Caso não atenda as ligações ou não compareça no horário marcado o agendamento será cancelado.

O sistema de agendamentos do portal do TJMS pode ser acessado pelo menu “Serviços” na página inicial, pelo link “Agendamento de Atendimentos”.

*Com assessoria de imprensa.