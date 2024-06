Atendimento para emissão do novo RG e agendamento bimensal é ampliado

Emissão do novo RG / Governo de MS

Em um esforço contínuo para modernizar e facilitar a identificação civil em Mato Grosso do Sul, a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), por meio do Instituto de Identificação da Polícia Científica, anunciou uma expansão no atendimento para a emissão do novo RG digital.

O agendamento on-line já está disponibilizado desde quinta-feira (30), com um aumento no número de vagas e a ativação de um novo posto de identificação. Outra novidade é que a agenda estará aberta para dois meses consecutivos, abrangendo junho e julho.

"Já a partir do segundo sábado de junho, aumentaremos o número de vagas disponíveis, incluindo 250 vagas aos sábados no Pátio Central com atendimento das 8h às 20h, que será seguido também de segunda a sexta", afirmou Daniel Ferreira de Freitas, diretor do Instituto de Identificação.

"Além disso, ativamos um novo posto de identificação na Capital, situado no CAORC (Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados), e estamos inclusive estudando uma ampliação maior ainda para oferta de vagas já neste mês de junho, garantindo um serviço de excelência para atender a todos", completa.

Emissão em todo o MS

Desde a implementação do novo RG, já foram expedidas 88.235 carteiras de identidade em Mato Grosso do Sul. O documento está sendo emitido em todos os 79 municípios do estado. Nos meses de junho e julho, somente na Capital haverá uma ampliação de 40% nos atendimentos, garantindo que mais pessoas tenham acesso ao novo documento.

"Alertamos que, em casos de urgência, quando não for possível realizar o agendamento, basta procurar um Posto de Identificação e comprovar a real necessidade do documento", pontuou o diretor.

Já o coordenador-geral de Perícias da Polícia Científica, José de Anchieta Souza Silva, destacou que o novo RG traz mais segurança, dificultando fraudes e elevando o nível de eficiência do Estado.

"Com essas melhorias, Mato Grosso do Sul continua a liderar na oferta de serviços públicos de qualidade, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a um documento de identidade moderno, seguro e eficiente", ressaltou.

O processo para obter a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) permanece simples e acessível. Os cidadãos podem realizar o agendamento online através do link http://servicos.sejusp.ms.gov.br.

É necessário ter em mãos os seguintes documentos obrigatórios: CPF, Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento. Documentos opcionais, como Certidão de Naturalização, NIS, PIS, PASEP, tipagem sanguínea e título de eleitor, também podem ser apresentados.

Vantagens do novo documento

O novo RG digital unifica o número do CPF como registro geral de identificação e inclui informações adicionais importantes, como tipo sanguíneo e dados sobre doenças. O documento possui um QR Code que pode ser lido por dispositivos apropriados, permitindo a validação eletrônica de sua autenticidade.

Além disso, o novo RG adota o mesmo código internacional utilizado em passaportes, o MRZ (Machine Readable Zone), reduzindo a probabilidade de fraudes.

A primeira via do novo RG é gratuita e válida em todo o território nacional. O prazo de validade varia conforme a faixa etária: de 0 a 12 anos, a validade é de 5 anos; de 12 a 60 anos, a validade é de 10 anos; e para pessoas acima de 60 anos, a validade é indeterminada.

A gratuidade para a emissão da primeira via do novo RG em Mato Grosso do Sul vai até 2032, conforme estipulado pelo Governo Federal.