Atividades do TJMS recomeçam com foco na continuidade dos serviços

O expediente forense do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) foi retomado ontem, 7 de janeiro de 2025.

No entanto, os prazos processuais permanecerão suspensos até o dia 20 de janeiro, conforme determinações do Código de Processo Civil.

Durante esse período, os trabalhos internos dos gabinetes de magistrados e das áreas administrativas do TJMS já estão em pleno funcionamento em todo o Estado. Para a administração do Tribunal, sob presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, a retomada das atividades é essencial para garantir a continuidade dos serviços prestados à sociedade, mesmo que os prazos processuais estejam suspensos.

Tradicionalmente, até o dia 20 de janeiro, não ocorrerão audiências ou sessões de julgamento em primeira e segunda instâncias. Essa suspensão, no entanto, não impede a realização de atos processuais considerados urgentes e necessários à preservação de direitos.

Para garantir que os jurisdicionados não enfrentem prejuízos durante esse período, os acompanhamentos processuais, despachos, decisões, sentenças e acórdãos estarão disponíveis via internet no Portal do Tribunal de Justiça.