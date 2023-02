Gilmelândia se apresenta nesta sexta na Avenida General

(Foto: Divulgação)

A cantora baiana Gilmelândia se apresenta nesta sexta-feira (17) no Carnaval de Corumbá. O show acontece na praça Generoso Ponce, na avenida General Rondon, a partir das 23h.

Gilmelândia ganhou os palcos do Brasil com a Banda Beijo, do hit ‘Peraê’, o primeiro grande sucesso de Gil a frente do grupo, sendo a mais tocada no Brasil naquele ano. O álbum Banda Beijo Ao Vivo, lançado pela Universal Music, bate recordes de venda e recebe Disco de Ouro e Duplo de Platina.

O hit 'Maionese' também fez grande sucesso, alcançando o primeiro lugar segundo a revista Billboard Brasil. Em 2006, Gil ganha o Prêmio TIM de Música Brasileira como Melhor Cantora Popular.

Confira a programação do ‘Carnaval da Alegria no Coração do Pantanal’ para esta sexta-feira (17)

Descida dos Blocos de Sujos - Cibalena

Concentração: Rua Frei Mariano esquina com a Rua Joaquim Murtinho – Descida: 22h

Bloco Independente - Sem Limite na Folia

Concentração: Rua Dom Cuiabá nº 382 – Ygarapé – Descida: 01h30

Show nacional

Atração: Gilmelândia

Praça Generoso Ponce – Horário: 23h

Show local

Praça Generoso Ponce – Horário: 01h

Show local

Praça Generoso Ponce – Horário: 03h