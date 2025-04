Audiência pública sobre nova fabrica de celulose em MS será em 29 de maio

Prédio do Imasul / Assessoria

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), realizará no dia 29 de maio, às 19h, uma audiência pública para discutir os impactos ambientais, sociais e econômicos da nova planta industrial da Bracell, que deverá ser instalada no município de Bataguassu.

O encontro acontecerá no Ginásio de Esportes do CEJA, localizado na Avenida Frei Luís, 533, no Residencial Modelo I. A audiência integra etapa obrigatória do processo de licenciamento ambiental do empreendimento.

De acordo com o EIA-RIMA (Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente), já protocolado no Imasul e disponível no site do Instituto, a nova unidade prevê investimentos de R$ 16 bilhões e será instalada estrategicamente a cerca de 9 km da área urbana e 3,9 km do Rio Paraná. A captação de água será feita diretamente no rio, sem necessidade de construção de barragens. Segundo a empresa, 90% da água utilizada será tratada e devolvida ao curso d’água.

A fábrica terá capacidade para produzir 2,92 milhões de toneladas de celulose kraft por ano (em anos sem parada geral) ou operar em modelo combinado, com 1,46 milhão de toneladas de celulose kraft e 1,14 milhão de toneladas de celulose solúvel, totalizando cerca de 2,6 milhões de toneladas anuais. A estimativa de consumo de madeira é de 12 milhões de metros cúbicos de eucalipto por ano. Além do eucalipto, o processo produtivo utilizará insumos como oxigênio, hidróxido de sódio, peróxido de hidrogênio, ácido sulfúrico, bissulfito de sódio, dióxido de cloro, entre outros.

A empresa afirma que a planta adotará as Melhores Tecnologias Disponíveis (BAT) e as Melhores Práticas de Gestão Ambiental (BPEM). O projeto prevê a geração de aproximadamente 12 mil empregos durante o pico das obras e 2 mil postos permanentes na fase de operação. Para acolher os trabalhadores, inicialmente serão construídos dois alojamentos, com capacidade para 5 mil pessoas cada, organizados em módulos independentes. O prazo estimado para a implantação do projeto é de 38 meses.

“A realização da audiência pública é uma etapa fundamental do processo de licenciamento. É a oportunidade que a sociedade civil tem de debater o relatório de impacto ambiental e as questões sociais e econômicas relacionadas ao empreendimento. Após a realização da audiência, o Imasul dá sequência ao processo e encaminha a solicitação para que o CECA (Conselho Estadual de Controle Ambiental) aprecie o pedido”, informou o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, que preside o CECA.

A previsão, de acordo com o calendário de reuniões do CECA, é de que o pedido de licenciamento da Bracell seja analisado a partir de junho e possa receber Licença Prévia até dezembro de 2025. “Depois disso, a empresa poderá solicitar a licença de instalação ao Imasul”, acrescentou secretário.

O titular da Semadesc destacou ainda o protagonismo de Mato Grosso do Sul no setor. “O Estado recebeu na semana passada sua quinta fábrica, da Arauco, em Inocência. Mato Grosso do Sul foi reconhecido pelo excelente ambiente de negócios e segurança jurídica. Detemos 24% da produção brasileira, temos a segunda maior área de eucalipto cultivado e lideramos a produção de madeira para a indústria de papel e celulose. Tudo isso torna o Estado um terreno fértil para investimentos globais”, concluiu.

Serviço

Para participar da audiência pública, os interessados devem se inscrever pelo link: https://forms.gle/aDy4PkrMYx2P7tf17.