Aula inaugural de Especialização em Policiamento de Fronteira acontece nesta terça-feira

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizará nesta terça-feira (17), às 9 horas, na Unigran em Dourados, a aula inaugural do IX Curso de Especialização em Policiamento de Fronteira (CEPFron).

A abertura será feita com a palestra “Operações Integradas Multimodal”, ministrada pelo policial federal, Christiano Henrique de Oliveira Garofolo, chefe do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom), da Polícia Federal de Guairá (PR).

Nesta edição estão matriculados 30 alunos de diversas forças, sendo 22 policiais militares de Mato Grosso do Sul, dois policiais militares do estado de Mato Grosso, um policial militar do estado de Rondônia, um policial militar do estado de Goiás, um policial militar do estado da Bahia, um policial civil do estado de Mato Grosso do Sul, um policial federal e um guarda municipal de Dourados.

Com previsão de término para o dia 30 de novembro, o curso tem por finalidade especializar agentes de segurança pública de todo o país na execução de policiamento ostensivo, focado no enfrentamento aos crimes transfronteiriços e as circunstâncias que os envolvem, por meio de conhecimentos técnicos e operacionais para uma rápida e efetiva resposta as organizações criminosas que agem na fronteira.

Ao todo, o IX CEPFron contará com uma carga horária de 556 horas/aulas, dividia em 30 disciplinas entre elas: técnicas de entrevista; identificação de explosivos; enfrentamento de fraudes veiculares; atendimento pré-hospitalar tático; patrulha policial rural; direção policial; técnicas e táticas de confrontos armados; tiro policial; busca veicular; entre outras.

Desde sua criação, em 2013, o CEPFron já capacitou 238 operadores dos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia, Minas Gerais e Acre dentre eles policiais militares e civis, policiais rodoviários federais, promotores de justiça e militares das forças armas.