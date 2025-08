Aulas da Rede Estadual de Ensino retornam nesta terça para 190 mil alunos

Jaqueline Lopes, SED

Após o recesso escolar, estudantes de toda a REE (Rede Estadual de Ensino) retornam nesta terça-feira (5) às salas de aula das 350 unidades escolares da rede, dando início ao segundo semestre letivo em Mato Grosso do Sul. São mais de 190 mil alunos voltando às atividades escolares em todas as regiões do Estado.

Na última sexta-feira (2) e nesta segunda-feira (4), professores, gestores e coordenadores pedagógicos participaram da jornada formativa promovida pela SED (Secretaria de Estado de Educação), que teve como tema o 'Acompanhamento contínuo da aprendizagem: foco nas habilidades essenciais de Língua Portuguesa e Matemática na prática interdisciplinar'.

A ação visou fortalecer a integração entre as áreas do conhecimento e aprimorar as estratégias de ensino voltadas à aprendizagem dos estudantes.

A professora de Biologia da Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues, Alessandra Cardozo de Oliveira da Silva, destacou a importância da formação para seu trabalho em sala de aula.

"A jornada foi muito importante para o nosso aprendizado, para o desenvolvimento das habilidades. Mesmo na minha área, que é Biologia, consigo desenvolver com os alunos as habilidades de Língua Portuguesa e Matemática, que contribuem diretamente com a minha disciplina. Por exemplo, no terceiro ano, trabalhamos Genética, e eles precisam muito da base da Matemática para resolver exercícios", explicou. Ela também ressaltou a expectativa positiva para o retorno às aulas e o foco nos conteúdos do Enem.

Já o professor de Matemática, Agareno Alves, que leciona para turmas do 1º ano do Ensino Médio em tempo integral, compartilhou a visão de que a jornada formativa é um momento de reavaliação e avanço.

"Essas jornadas nos ajudam a mapear o que precisa ser incrementado. Quando os alunos voltarem, já terão algo novo, com nova didática e dinâmica. Mesmo os alunos que não fazem o Saeb agora, já vamos começar a trabalhar com questões semelhantes, para que estejam preparados no futuro", afirmou.

A diretora da escola José Maria Hugo Rodrigues, Greicy Kelly Gonçalves de Menezes, fez uma avaliação mais ampla da jornada. "Ela acontece sempre após o término de um bimestre, e agora foi um momento de reavaliação do semestre: do que deu certo, do que não funcionou, tanto no sistema de avaliação quanto no processo de ensino e aprendizagem. Tivemos uma temática bem voltada para as habilidades essenciais em Língua Portuguesa e Matemática, com os professores refletindo sobre como essas áreas são fundamentais para todas as disciplinas", explicou.

Greicy também destacou que a jornada possibilitou um replanejamento coletivo, com mais tempo para os professores reorganizarem suas estratégias. "Esse empenho da Rede em reforçar Língua Portuguesa e Matemática está diretamente relacionado ao foco no SAEB, que impacta o IDEB. Também discutimos estratégias para reduzir a evasão escolar, que compromete nossos resultados. Muitos estudantes deixam a escola por necessidade de trabalhar, por falta de identificação com o ambiente escolar. Precisamos pensar em formas de mantê-los engajados, de recompor a aprendizagem e de criar alternativas para que não percam o ano letivo".

O retorno às aulas marca a retomada dos projetos pedagógicos, avaliações e iniciativas voltadas à recomposição das aprendizagens, reforçando o compromisso da REE com a qualidade do ensino e o protagonismo estudantil.

Jornada Formativa também nas escolas do interior

A jornada formativa promovida pela SED/MS não se restringiu à capital. Em todas as regiões do Estado, escolas da Rede Estadual também mobilizaram suas equipes pedagógicas para os dois dias de formação.

Coordenadores, professores e gestores participaram ativamente das atividades, refletindo sobre os resultados do primeiro semestre, replanejando ações e aprofundando os estudos sobre as habilidades essenciais de Língua Portuguesa e Matemática.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!