Aulas da rede estadual de MS começam em 21 de fevereiro para 188 mil alunos

Escola estadual / Divulgação

As aulas na rede estadual de ensino começarão em 21 de fevereiro de 2024, em 348 escolas e 188 mil alunos. A data foi oficializada em resolução da SED (Secretaria Estadual de Educação), publicada nesta quarta-feira (dia 6) no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o Campo Grande News, antes dos alunos voltarem às salas de aulas, o período de 8 a 20 de fevereiro será destinado à apresentação dos professores e formação continuada dos docentes.

O ano letivo de 2024 vai terminar em 13 de dezembro.

Ao todo, serão 200 dias no ano letivo, sendo 107 dias no primeiro semestre e 93 dias no segundo semestre.

Além do ano letivo, a resolução traz as datas do ano escolar, que é o período compreendido entre o início e o fim de todas as atividades nas escolas. -