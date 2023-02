Aurora nasce em viatura dos bombeiros a caminho do hospital de Jardim

Aurora nasceu às 4h desta quarta-feira / (Foto: Divulgação)

“Aurora estava apressada pra vir ao mundo”, descreveu a equipe do Corpo de Bombeiros, responsáveis pelo nascimento da bebê, durante a madrugada desta quarta-feira (1°), em Jardim. A mãe, de 36 anos, estava a caminho do hospital, quando as contrações ficaram intensas.

Conforme o 2° Subgrupamento de Bombeiros Militar, por volta das 4h, o telefone de emergência recebeu o chamado, com a grávida pedindo o atendimento, pois estava sentindo muitas dores do parto.

A equipe composta pelo subtenente Demavais, cabo Frank e soldado Denner foram até a casa da moradora e a levaram para o hospital, entretanto, no caminho a bolsa rompeu e as contrações intensificaram.

"Percebi que não haveria tempo hábil para chegar a Unidade de Saúde, identifiquei que a cabeça do bebê já estava coroando e orientei a gestante a fazer força para que pudéssemos acolher o bebê. Graças a Deus nasceu uma linda menininha, saudável e sem nenhuma intercorrência”, contou o militar Denner.

Com os devidos cuidados após parto, a equipe encaminhou a criança e a mamãe para Unidade de Saúde HMR, para que a equipe de plantão pudesse dar sequência nos procedimentos.

Ainda dentro da viatura, a menina foi nomeada como Aurora.