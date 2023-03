Automóvel capota na ponte velha entre Aquidauana e Anastácio 

Ronald Regis / O Pantaneiro

Uma mulher que dirigia um automóvel modelo Citroen C3 preto capotou na ponte velha, no sentido Aquidauana/Anastácio no final desta manhã, por volta da 11h30

De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros que foi ao local prestar o socorro, quando chegou à ponte, a vítima tinha saído do carro sozinha, consciente, sem suspeitas de fraturas e escoriações aparentes. No momento do capotamento ela usava o cinto de segurança.

Segundo informações, a motorista teria dito que o acidente aconteceu quando ela fazia a travessia e uma das rodas do carro escapou da pista. Ao tentar manobrar, acabou perdendo o controle do veículo e sofrendo o acidente.



A ponte velha ficou interditada devido o acidente.

Veja o vídeo: