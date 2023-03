Avança construção da estação de tratamento de esgoto em Nioaque

A Prefeitura de Nioaque compartilhou nesta segunda-feira (13) o andamento do avanço na construção da estação de tratamento de esgoto na cidade. O Investimento soma R$ 12,9 milhões.

Equipes trabalham em três elevações de esgoto, 21,4 km de rede coletora e 905 novas ligações domiciliares. "Isso aumentará a cobertura de esgotamento na cidade de 38% para quase a universalização, proporcionando aos moradores acesso a um serviço público de saneamento básico de qualidade".

A obra conta com parceria com do Governo de Mato Grosso do Sul, através do apoio da Sanesul.





Os moradores da cidade estão animados com o andamento das obras, já que a melhoria no sistema de saneamento básico vai trazer benefícios para toda a comunidade. Com a universalização do esgotamento, haverá uma redução significativa do gás dos rios e córregos da cidade, além do solo, o que vai gerar melhorias para o meio ambiente e para a qualidade de vida dos moradores.

O investimento na construção da estação de tratamento de esgoto e na ampliação da rede de esgotamento é fundamental para garantir o acesso da população a um serviço público de qualidade e para promover a melhoria da qualidade de vida na cidade. Com essa iniciativa, a cidade dá um passo importante rumo ao desenvolvimento sustentável e à promoção da saúde pública.