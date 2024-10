Avanço da celulose aumenta quantidade de rodovias pavimentadas em MS

A expansão da indústria de celulose está transformando a infraestrutura rodoviária e aeroportuária de Mato Grosso do Sul. Para atender às demandas desse crescimento, o Governo do Estado está intensificando investimentos em obras na região que abriga a megafábrica de celulose da Arauco, próxima ao município de Inocência, promovendo avanços tanto em vias terrestres quanto aéreas.

Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog) e da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) visitaram recentemente as obras que impactarão o desenvolvimento econômico da Costa Leste, com foco nas rodovias MS-377 e MS-320. Sob a coordenação do secretário Guilherme Alcântara, o grupo percorreu trechos dessas rodovias, que estão no planejamento para receber melhorias e facilitar o transporte de insumos e a circulação de produtos da fábrica, prevista para operar em 2028.

Entre as principais obras, destaca-se a restauração de 48 km da rodovia MS-377, que liga Inocência a Água Clara, com previsão de licitação para o início de 2025. Em paralelo, um estudo de Parceria Público-Privada (PPP) com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) está em andamento para a recuperação e manutenção de outros trechos da MS-377 e da MS-240, facilitando o trânsito entre Água Clara até Paranaíba.

A Agesul também desenvolve o projeto de pavimentação de 63 km da MS-320, atualmente uma estrada de terra. Esse novo asfalto, com terceira faixa em pontos estratégicos e substituição de três pontes de madeira por estruturas de concreto, facilitará o tráfego entre a MS-377 até Três Lagoas, melhorando a segurança e conectividade da região até Inocência. Para garantir acesso seguro à fábrica da Arauco, o Governo do Estado também construirá um novo acesso rodoviário pela MS-377.

O secretário Guilherme Alcântara ressaltou a importância de uma infraestrutura bem planejada para acompanhar o crescimento socioeconômico da região. “Estamos promovendo essas vistorias para definir os serviços a serem executados em 2025. Essas obras não só atendem à demanda das empresas, mas transformam a realidade e melhoram a qualidade de vida da população”, explicou.

Rudi Fiorese, diretor de Infraestrutura Rodoviária (DIR), comentou que a Agesul está finalizando o edital para a obra de pavimentação da MS-320, fundamental para interligar Três Lagoas e o município de Paraíso das Águas.