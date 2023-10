Bairro Guanandy já está há 16 horas sem energia, diz moradora

Queda de árvores

Com o temporal de ontem (19), marcado por rajadas de vento de até 77 km/h, um rastro de estrago atingiu Aquidauana. De árvores quebradas à falta de energia.



Como o caso de uma moradora do bairro Guanandy, que contou ao jornal O Pantaneiro, que desde as 15h de ontem o bairro está sem energia e, até esta manhã, não havia reestabelecido. Além disso, ela conta que já são mais de 16h sem energia elétrica.

A mulher, que preferiu não se identificar (direito garantido pela lei de integridade da fonte), informou que foi pessoalmente até a concessionaria responsável pela energia de Aquidauana a fim de buscar algum tipo de retorno. Na ocasião, ela foi informada que ainda não há previsão de retorno.