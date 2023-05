Baixa umidade coloca Aquidauana e outras cidades de MS em lista de alerta

Tempo em Aquidauana / Ronald Regis

Aquidauana e mais cidades de Mato Grosso do Sul permanece na lista de regiões brasileiras com índice crítico na umidade relativa do ar, nesta quinta-feira (18).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para valores entre 20% e 22%.

A massa de ar frio e seco que atua no Estado derruba a umidade do ar, principalmente em Três Lagoas (20%) e Chapadão do Sul (22%). A região sul do Brasil, como as cidades de São José dos Ausentes (8%), São Joaquim (12%) e Monte Verde, em Minas Gerais (13%), lideram as menores referências em umidade do ar, no ranking.

O Inmet emitiu aviso de risco devido à condição meteorológica, que varia entre 20 a 30% ao longo do dia, em 47 cidades do Estado. Os fatores favorecem risco de incêndio florestal e à saúde. A orientação é ingerir bastante água para manter hidratação.

Estão no alerta: Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Anaurilândia, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Eldorado, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Jaraguari, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Taquarussu, Terenos e Três Lagoas.