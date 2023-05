Balneário de Bonito suspende visita por nível alto do Rio Formoso

Nível alto / Foto: Divulgação

Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, emitiu um comunidade nesta segunda-feira, 29, para suspensão temporária na visitação do Balneário Municipal após chuvas intensas.

Em nota, o município informou que o Rio Formoso está acima do permitido para segurança dos visitantes. No domingo, 28, a cidade registrou 80,2 mm de chuva, conforme o Cemtec (Centro do Monitoramento do Tempo e do Clima).