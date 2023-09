Balneário de Bonito suspende visita por nível alto do Rio Formoso

Rio Formoso está acima do ideal para segurança / Divulgação

Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, emitiu um comunidade nesta sexta-feira, 1, para suspensão temporária na visitação do Balneário Municipal após chuvas intensas.

Em nota, o município informou que o Rio Formoso está acima do permitido para segurança dos visitantes.

“Devido as chuvas durante a madrugada, o nível do Rio Formoso subiu significativamente, ultrapassando o limite de segurança para os banhistas e por isso o Balneário Municipal está fechado nesta sexta-feira”.

Conforme o Cemtec (Centro do Monitoramento do Tempo e do Clima), há previsão de mais chuvas durante o fim de semana.