Bancos, agências dos Correios e comércio funcionam normalmente nesta sexta-feira

O Pantaneiro

Alguns locais voltam a funcionar hoje, sexta-feira, 8, outros podem emendar o descanso com o final de semana devido ao feriado do dia 7 de setembro

Veja o que abre nesta sexta-feira.

Bancos As agências bancárias abrem na sexta-feira (8), mas, no feriado os clientes poderão utilizar os bancos 24 horas para efetuar saques e os aplicativos bancários e internet banking para pagar contas. O vencimento da maioria dos boletos como as contas de consumo (água, energia, telefone etc.) com vencimento no dia será adiado, sem pagamento de multas por atraso, para o dia 8 (sexta-feira). A exceção é o pagamento do eSocial Doméstico que, nestes casos, terá o vencimento adiantado para o dia 6 de setembro (quarta-feira).

Correios As agências dos Correios funciona normalmente na sexta-feira. Caso o consumidor esteja aguardando a chegada de uma encomenda, pode fazer o rastreamento pelo site dos Correios para conferir como fica o prazo da entrega, por conta do feriado.

Rede hospitalar Os hospitais, serviços de saúde de emergência e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Sistema Único de Saúde (SUS) funcionarão normalmente na quinta-feira (7). Farmácias e drogarias também poderão abrir normalmente, pois se enquadram na lista de serviços essenciais.

Transporte Público Poderá haver mudanças de horários do funcionamento do transporte público nas cidades, em função do movimento de usuários que costuma ser menor nessas datas.

Universidades Diversas universidades públicas, federais e estaduais não funcionam e estenderão o recesso para sexta-feira e sábado (9).

Shoppings e comércio de Rua Na sexta-feira os shoppings funcionam normalmente. O comércio de Rua também volta ao normal.