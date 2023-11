Banhista se desespera ao nadar próximo de sucuri em Bonito

Conta também se afasta / Reprodução

A beleza do Rio Formoso não se restringe as águas cristalinas, mas as surpresas com a fauna. Nos últimos dias viralizou o vídeo onde uma banhista tenta fugir ao “dar de cara” com uma sucuri, em Bonito.

O registro foi compartilhado pelo guia-turístico Davi Borges. No TikTok, publicado há quatro dias, o vídeo já tem 3,4 milhões de visualizações.

No vídeo, uma mulher nada mas águas cristalinas tranquilamente, quando alguém grita: é uma sucuri mesmo, olha lá. Em seguida, a banhista se desespera e nada depressa.



Sucuri causa risco ao humano?

Incidentes com sucuri, gigantes ou pequenas, não são novidades em Bonito, cidade que recebe vários turistas para apreciar a fauna e flora.

Em março desse ano uma sucuri era “vizinha” no condomínio Solar dos Lagos, residencial de luxo na cidade.

A secretária de Meio Ambiente de Bonito, Ana Trevelin, destacou que a presença da sucuri no residencial não representava perigo para os moradores, desde que respeitem o espaço do animal.

O empresário e proprietário de uma agência turística da região, Thiago Araújo, diz que não é raro encontrar alguém perguntando se tem muita cobra sucuri em Bonito.

“A verdade é que a cidade do ecoturismo brasileiro está repleta de belezas naturais, seja em rios ou em cavernas, então é normal a presença de serpentes, jacarés e outros animais na região. É possível se deparar com serpentes em outros passeios também, como no Rio da Prata. Elas podem ser vistas na beira da água, caçando animais ou enroladas nos troncos da árvore”, descreve.

O avistamento das cobras pode ser um atrativo ou causar medo em turistas. Entretanto, não há registro de acidentes com sucuris na região.

“É bem mais comum você fazer uma flutuação a tarde toda e nem assim você encontrar cobras por ali. Na verdade, essas cobras fogem da presença do ser humano, já que possuem comportamento tímido e dócil, e só se aproximam se forem estimuladas. O medo delas é apenas por serem cobras, o que faz muita gente já classificá-las injustamente como perigosas”, finaliza.