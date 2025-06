Banho de São João 2025 é aberto com recorde de andores em Corumbá

Clovis Neto/PMB

A abertura oficial do Banho de São João 2025 foi realizada na noite de sexta-feira (20), no Porto Geral de Corumbá, com grande participação popular e recorde no número de andores inscritos no tradicional concurso. Ao todo, foram 32 andores – 14 na categoria Tradicional e 18 na categoria Pluralidade –, o maior número já registrado na história do evento.

Durante a cerimônia, mais de 100 festeiros receberam o certificado de Agente Municipal de Cultura, reconhecimento oficial pelo papel que desempenham na preservação e promoção das manifestações populares ligadas ao São João.

Além do prefeito Dr. Gabriel e da primeira-dama Tatiane Patrício, o evento contou com a presença de vereadores, deputados estaduais e lideranças culturais. Em discurso, o prefeito destacou a importância da tradição para a identidade local. “É a fé, é a nossa cultura, é a tradição que cada um de vocês mantém viva. Corumbá é patrimônio imaterial do Brasil”, afirmou.

Premiação

O concurso de andores premiou os cinco primeiros colocados de cada categoria com valores que variam de R$ 1 mil a R$ 3 mil, que serão pagos em até 60 dias. Na categoria Tradicional, o primeiro lugar foi para Joelton Ibrahim, com o andor “Amor, fé e devoção a São João Batista”. Já na Pluralidade, a vencedora foi Elisangela Pinto de Oliveira, com o tema “São João Batista, a renovação”.

A diretora-presidente da Fundação de Cultura de Corumbá, Wanessa Rodrigues, destacou a força do festejo nas manifestações que acontecem nos bairros e nas casas, como expressões da cultura corumbaense. “É uma tradição que vem das raízes e que mantém viva a identidade do nosso povo”, disse.

O Concurso de Miniandores, voltado a jovens de 12 a 16 anos, segue com votação eletrônica aberta até o dia 23 de junho. Os dez mais votados serão premiados com valores entre R$ 300 e R$ 500.

A programação do Arraial do Banho de São João segue até segunda-feira (23), com apresentações culturais, comidas típicas e muita celebração à tradição que faz parte da história de Corumbá.

