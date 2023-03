Batalhão da Polícia Militar Ambiental troca de comando nesta sexta-feira

Divulgação PMA

O tenente-coronel Cleiton Douglas da Silva assume, nesta sexta-feira,17, o comando da PMA (Polícia Militar Ambiental), em substituição ao tenente-coronel José Carlos Rodrigues.

A solenidade de passagem do comando da unidade será realizada, a partir das 9h, no Bioparque Pantanal, à avenida Afonso Pena, 6277, bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

O Batalhão da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul possui 27 Subunidades no Estado e completará 36 anos no próximo domingo. Ela é uma das unidades mais importantes da PM.

A história do batalhão começou em 19 de março de 1987, quando foi criada a Companhia Independente de Polícia Militar Florestal pelo Comando Geral da Polícia Militar. Com sede em Corumbá, a missão era coibir, de forma repressiva, a caça ao jacaré no pantanal sul-mato-grossense, em uma guerra contra os chamados “coureiros”, a maioria constituída de grupos armados.

Em 2002, a Companhia foi promovida a Batalhão, sendo denominado 15º Batalhão de Polícia Militar Ambiental e, atualmente, somente Batalhão de Polícia Militar Ambiental.