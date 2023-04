Batida entre carreta e caminhonete deixa dois mortos na MS-384

Duas pessoas morreram / Divulgação

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após colisão entre uma carreta e uma caminhonete, na MS-384, na tarde dessa quarta-feira, dia 12. O acidente de trânsito ocorreu entre as cidades de Antônio João e Ponta Porã.

Conforme o Diário Corumbaense, as vítimas fatais ocupavam a carreta e foram identificadas como Fábio Ramos Lima, 43 anos, e Vicente de Jesus Alexandre, de 30 anos.

A Polícia Civil ainda tenta traçar a dinâmica do acidente, mas as primeiras informações são de que chovia bastante no momento da colisão. A cabine da carreta chegou a ser arrancada do resto do veículo e os dois ocupantes morreram. Um deles chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Os outros feridos, ocupantes de uma caminhonete Toyota Hilux, foram socorridos e encaminhados para unidade de saúde. O quadro clínico era considerado grave, mas a reportagem não conseguiu contato com o hospital para ter informações atualizadas sobre as vítimas.

Com o acidente, a pista foi interditada totalmente por cerca de duas horas, o que ocasionou em uma fila de dois quilômetros de cada lado da rodovia. Após as medidas pertinentes do socorro e polícia, o trânsito foi liberado.