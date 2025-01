Batida entre carro e carreta deixa um morto em Santa Rita do Pardo

Elias Ramos/Cenário MS

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, em grave acidente, na manhã desta quinta-feira (30), na MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo.

A tragédia aconteceu no quilômetro 187 da rodovia e envolveu uma carreta e um veículo de passeio.

O acidente vitimou um dos ocupantes do carro, que ficou completamente destruído. O outro ocupante foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Santa Rita do Pardo.

O motorista da carreta não teve ferimentos.

A Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, com a Perícia Técnica de Bataguassu, estiveram no local para investigar as causas do acidente e coletar evidências.