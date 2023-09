Batida tem capotamento, sete vítimas e mulher com dedo amputado

Acidente envolvendo dois carros de passeio fez sete vítimas, na noite deste sábado (9), na estrada que dá acesso aos balneários da região do distrito Cachoeirão, em Terenos.

Um Chevrolet Celta preto e um Fiat Uno branco bateram de frente por volta das 19h. A dinâmica do acidente não foi esclarecida, mas o Uno acabou capotando.

Um casal e a filha de 6 anos, que estavam no Celta, sofreram pequenas escoriações, mas passam bem. Já as vítimas do Uno tiveram problemas maiores, conforme informações da Liga da Justiça Rádio e TV.

As informações iniciais são de que o veículo era ocupado por um casal e dois filhos, um menino e uma menina.

Pai e filha foram encaminhados para Campo Grande pelo Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre o estado de saúde.

A mãe teve parte do dedo amputada (primeira falange) durante o acidente. Ela foi encaminhada pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para o pronto-socorro de Terenos e, posteriormente, encaminhada para Campo Grande.

O filho já foi liberado com apenas escoriações leves.