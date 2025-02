Bebê abandonado em terreno baldio será encaminhado para casa abrigo

Resgate do Corpo de Bombeiros / CBMMS

Um recém-nascido, encontrado abandonado em um terreno baldio na cidade de Aparecida do Taboado, será encaminhado para uma casa abrigo assim que receber alta do hospital. A mãe do bebê afirmou que não sabia da gravidez.

De acordo com o delegado Vitor Giacomini, responsável pelo caso, a jovem relatou em depoimento que desconhecia a gestação e, ao perceber que a criança não era do seu atual companheiro, entrou em desespero. Diante da situação, decidiu deixar o bebê no terreno baldio.

Ainda segundo a polícia, após o abandono, a adolescente teria se arrependido e acionado o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate e levou o recém-nascido para atendimento médico, conforme o Jornal Midiamax.

“A adolescente foi levada à delegacia, onde prestou depoimento. Sua mãe também foi chamada para esclarecer os fatos. Um auto de apuração de ato infracional foi instaurado para investigar a conduta da jovem, que pode responder por ato infracional equivalente ao crime de abandono de incapaz”, explicou o delegado.

Após a alta médica, a criança será acolhida em uma casa abrigo. Além disso, a Vara da Infância e Juventude conduzirá os trâmites necessários para definir a possibilidade de adoção ou guarda do bebê.