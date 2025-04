Bebê com febre alta é socorrido com avião em fazenda isolada no Pantanal

Resgate feito pelo Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma criança de apenas um ano de idade foi resgatada por uma aeronave do Grupamento de Operações Aéreas do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) na tarde desta sexta-feira, 26, em uma fazenda da região do Paiaguás, no Pantanal.

Segundo informações da corporação, a equipe foi acionada por volta das 14h50 para atender ao chamado de emergência. A bebê apresentava febre alta há quatro dias, além de dificuldade para se alimentar e sinais de debilitação, o que preocupou a família diante do isolamento da propriedade rural e da dificuldade de acesso rápido a serviços de saúde.

A bordo da aeronave, a equipe de resgate realizou o transporte da criança acompanhada da mãe até o aeroporto de Corumbá. No local, uma viatura de resgate já aguardava a chegada da paciente, que foi imediatamente encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal para atendimento médico especializado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!