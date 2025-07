Bebê de 1 ano é salvo por socorristas após engasgamento em Rio Verde de Mato Grosso

Divulgação

No Dia do Socorrista, celebrado na última sexta-feira (11), a equipe da MSVia, empresa da Motiva, protagonizou um momento emocionante em Rio Verde do Mato Grosso, município sul-mato-grossense localizado na região norte do Estado.

O pequeno Victor Miguel Fernandes, de apenas 1 ano e meio, teve sua vida salva após se engasgar durante o almoço.

Em desespero, a mãe do menino buscou ajuda na base da MSVia, levando o filho desacordado nos braços. Com rapidez e dedicação, os socorristas Wesley Fernandes, Lucas Ferreira e Fernando Morais aplicaram as manobras de desobstrução das vias aéreas. Na segunda tentativa, Victor voltou a respirar, trazendo alívio imediato a todos.

“Foi um momento de muita emoção. Senti uma gratidão enorme por eles estarem ali para salvar meu filho. São verdadeiros heróis”, contou a mãe emocionada.

Para Wesley, que já viveu situação parecida com sua filha, o resgate teve um significado especial. “Ver o menino recuperar a respiração e a felicidade da mãe foi algo que nunca vou esquecer”, disse.

A MSVia reforça a importância do trabalho de seus mais de 180 socorristas que atuam 24 horas pela BR-163, garantindo atendimento rápido e eficiente a quem precisa.

