Bebê é internado com suspeita de ingestão de maconha

Hospital Regional Dr. Aníbal Leoncio / (Foto: Site Rádio Império)

Um bebê de 10 meses foi atendido no Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, com suspeita de ter ingerido maconha, no fim de semana.

Conforme informações de um médico, a menina foi internada no sábado (28), levada pelos pais com sonolência. Eles alegaram que a bebê teria ingerido um inseticida, conforme o Site Rádio Império.

Entretanto, os exames toxicológicos apontaram para ingestão de maconha. Ainda conforme a imprensa local, os pais também testaram positivo para a substância.

Após os exames, mesmo sem alta médica, os pais fuciram levando a criança do hospital. O caso deve ser investigado.