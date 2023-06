Bebê some por 5 horas e após comoção e buscas é achado em milharal de Ponta Porã

Criança foi encontrada / Topmidianews

Um bebê de 2 anos sumiu por cinco horas em Ponta Porã e buscas causaram comoção na cidade. Ele foi encontrado em milharal, na noite desse sábado, dia 10, no Distrito de Nova Itamarati.

Segundo o Topmidianews, o drama da mãe grávida de oito meses e demais familiares começou durante a tarde. Uma força-tarefa com policiais militares e do Departamento de Operações de Fronteira foi mobilizada para desvendar o caso.

A criança foi achada, segundo uma testemunha diz na gravação, dormindo em um milharal. A mãe dele ficou em estado de choque, mas conseguiu agradecer todos que se empenharam nas buscas.

''Acharam! Tava dormindo, tadinho... de tanto andar, cansado'', exclamou uma testemunha na gravação.

Ainda conforme o portal, as causas do desaparecimento serão investigadas. A polícia pede que os pais redobrem a atenção, sobretudo em locais públicos e com grande circulação de pessoas.