Bela Vista assina convênio com Governo de MS de R$ 9,6 milhões para obras

Reunião na governadoria / Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 1, o prefeito de Bela Vista, Reinaldo Miranda (Piti), acompanhado de secretários municipais e vereadores da cidade, se reuniu com o governador Eduardo Riedel. Na oportunidade, foi celebrado um convênio, no valor de R$ 9,6 milhões, para abertura de edital de licitação, que garante a pavimentação asfáltica e drenagem em vias do bairro Costa e Silva.

Além disso, o prefeito Piti assegurou junto ao Governo do Estado a reforma geral do Hospital São Vicente de Paula, que é referência na região e realiza 10 mil cirurgias eletivas por ano.

"A participação do município no desenvolvimento do Estado é primordial, por isso a nossa gestão é focada no municipalismo e o papel das bancadas federal e estadual são importantes neste processo", declarou o governador Riedel.

O município de Bela Vista também vai contar em 2024 com novos recursos estaduais para a pavimentação asfáltica. O prefeito Piti agradeceu o apoio que vem recebendo para a infraestrutura urbana da cidade e a agilidade no encaminhamento das propostas e resoluções.

A reunião foi acompanhada pelos secretários Hélio Peluffo (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil), os deputados federais Dagoberto Nogueira e Geraldo Rezende, e pelo deputado estadual Rinaldo Modesto.