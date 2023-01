Beneficiário que utilizar de forma indevida Mais Social pode ter benefício suspenso

Divulgação

Quem usar o programa cartão Mais Social de forma indevida pode ter o benefício perdido.

Quem faz o alerta é a Superintendência de Benefícios Sociais (SUBS), responsável pelo programa cartão Mais Social.

Essa suspensão de benefício é situação aplicada em casos com fortes suspeitas de irregularidade.

Porém, a suspensão não afeta o pagamento do benefício para quem utiliza corretamente.

O superintendente da SUBS, Clistiano Fernandes, explica que cada caso envolvendo suspeita de uso irregular e cartões suspensos será analisado de forma individual e com agilidade.

O superintendente orienta que o cartão do Mais Social deve ser utilizado para compras de itens de alimentação, higiene pessoal e até gás de cozinha, em estabelecimentos como mercados, minimercados e supermercados dentro do Estado de Mato Grosso do Sul. A compra de bebidas alcoólicas (cerveja, cachaça e similares), à base de tabaco (fumo, cigarro e similares) são proibidas pela Lei nº 5.639, de 5 de abril de 2021, que criou o Mais Social.

O beneficiário que tiver o benefício suspenso deve aguardar o contato da coordenação local do programa. Caso as dúvidas sejam sanadas e não forem detectadas irregularidades, o cartão será reativado.

Lembrando que a suspensão do cartão não significa a exclusão do programa. Quem tiver dúvidas pode esclarecer pelo telefone 3368-9000.