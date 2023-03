Biblioteca SESI de Aquidauana tem curso de inclusão digital para idosos

Inscrições são feitas pessoalmente / Divulgação

A Biblioteca Indústria do Conhecimento do SESI está com inscrições para o curso gratuito de inclusão social para idosos a partir dos 60 anos.

As vagas são limitadas e fazem parte do projeto “60 + Melhor idade”, específico para idosos, que terão aulas com acompanhamento de monitoras da Biblioteca Indústria do Conhecimento, de Aquidauana, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana.

O objetivo do projeto é oferecer curso de inclusão digital para ampliar o convívio dos idosos com o uso da tecnologia e melhorar a qualidade de vida.

As atividades no curso também têm o propósito de ajudar aos idosos para superar as dificuldades com acesso à internet e às ferramentas tecnológicas e aplicativo.



Os interessados em participar do curso devem ir até a Biblioteca Sesi (ao lado da Escola Municipal Erso Gomes), de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Dúvidas ou mais informações: (67) 99919-8205.