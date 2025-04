Bioparque Pantanal promove turismo científico

Rosana Moura

O Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo, se consolida como um laboratório vivo de pesquisa. O espaço recebe estudantes e profissionais de diversas áreas, como biologia, veterinária, zootecnia, arquitetura e urbanismo, oceanografia e as diversas áreas das engenharias, oferecendo uma imersão única no universo científico por meio de visitas técnicas.

A visita técnica ao complexo de aquários proporciona uma experiência dinâmica, onde os participantes não apenas observam, mas interagem com os bastidores do empreendimento. O passeio envolve aprendizado prático e experimentação, tornando-se um verdadeiro exemplo de turismo científico.

Dependendo da área de atuação, os visitantes conhecem setores estratégicos do Bioparque, como o Centro de Conservação de Peixes Neotropicais (CCPN), o Sistema de Suporte à Vida (SSV), quarentena, setor de nutrição e, por fim, a vista panorâmica do tanque Neotrópico, que armazena mais de um milhão de litros de água.

Para os estudantes de arquitetura e urbanismo, o destaque fica por conta da estrutura assinada pelo renomado arquiteto Ruy Ohtake. O projeto arquitetônico, em formato de elipse e com linhas sinuosas, alia estética e funcionalidade.

Já os alunos de engenharias mergulham nos detalhes técnicos da construção. A engenheira civil Estela Dejane Piesanti ressalta a imponência do prédio. "São detalhes de engenharia que valem muito a pena. Aqui temos a estrutura metálica espacial e um vão de 87 metros no hall de entrada. Além disso, o concreto auto-adensável foi amplamente utilizado, o que melhora a durabilidade e evita falhas na estrutura", explica.

O concreto auto-adensável aplicado na obra foi desenvolvido em Mato Grosso do Sul pela professora e engenheira civil Sandra Regina Bertoncini, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

"Esse avanço representa um ganho significativo para Mato Grosso do Sul. Este tipo de concreto pode ser encontrado nos tanques do circuito e para nós pesquisadores foi um marco grande pois foi uma pesquisa que deu certo e foi aplicada", destaca Sandra sobre o material que resultou em diversos artigos sobre a inovação, e também em capa da revista do Instituto Brasileiro do Concreto.

Experiência pós-visita

Estudantes de Engenharia Ambiental da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Dourados, também passaram pela experiência no Bioparque. O professor Gabriel Bastos Braga levou os acadêmicos para uma visita técnica dentro da disciplina Projeto de Sistemas de Tratamento de Água para Abastecimento.

“É um local de referência para a pesquisa e foi muito enriquecedor para os acadêmicos. Depois da visita, tivemos debates e discussões em sala de aula. Muitos nunca haviam conhecido um lugar com a magnitude do Bioparque, e a experiência teve um grande impacto. Na viagem de volta, o único assunto era a visita técnica", conta o professor.

Já nos setores de manejo e nutrição, os estudantes acompanham de perto o trabalho com os animais do Bioparque. O biólogo curador, Heriberto Gimenez Junior, destaca a importância dessa vivência.

"Os bastidores mostram uma outra realidade, muito mais complexa e refinada em termos de assistência com os animais. Na área veterinária, por exemplo, os visitantes conhecem a quarentena e a sala de identificação de patógenos. Já os estudantes de zootecnia observam como são realizados os manejos alimentares no setor de nutrição", explica.