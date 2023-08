Bioparque Pantanal sedia Encontro Nacional dos Detrans

Divulgação/Detran-MS

O governador do estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), estará presente na solenidade, que acontece no Bioparque Pantanal, às 14h, o evento acontece entre os dias 30 de agosto ao dia primeiro de setembro.

Acontece nesta quarta-feira (30), o 77º Encontro Nacional dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran), promovido pela Associação Nacional dos Detrans (AND). O evento reunirá os dirigentes máximos dos 27 órgãos estaduais de trânsito do Brasil, em Campo Grande.

“Além da abertura do evento, os visitantes poderão contemplar as belezas do maior aquário de água doce do mundo”, informa a AND.

Reeleito em março como vice-presidente do Centro-Oeste da AND, Rudel Trindade avalia que o encontro será uma excelente oportunidade de integração com os representantes dos demais estados brasileiros.

“Esses encontros são importantes não só pela troca de experiências técnicas, mas também pelo intercâmbio cultural que eles nos possibilitam. Será uma honra receber na nossa casa os integrantes da AND”, avalia o diretor presidente do Detran-MS.

Além dos diretores dos Departamentos Estaduais de Trânsito, o evento terá a participação de autoridades locais, técnicos da área de trânsito e colaboradores de setores que atuam com políticas públicas de trânsito.

Agenda pública

Conforme a agência de notícias do estado de MS, ás 8:20 Eduardo Riedel, participa da reunião da Assembleia Legislativa de MS (ALEMS), no Parque dos Poderes.