Bloco Funecão agita avenida de Corumbá em dia de folia

Bloco na avenida / Divulgação

Fazendo jus ao reconhecimento de maior Carnaval do Centro-Oeste, Corumbá ficou agitada na noite de terça-feira, 6, com o bloco Funecão agitou a avenida General Rondon.

A folia contou com apresentações da Banda Sempre Assim, Levi Kelmo, Paula Siqueira e MC Frog.

Segundo a prefeitura, originalmente criado para unir os participantes do projeto Corumbá em Movimento, o bloco cresceu e já está no seu quarto desfile, contagiando a todos com muita energia positiva.

O enredo continua nesta quarta-feira, 7, com a vez do bloco Sandálias de Frei Mariano tomar conta das ruas. A concentração está marcada na rua América, entre a Frei Mariano e a América, a partir das 20h. Prepare-se para mais uma noite de pura diversão e alegria.