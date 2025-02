Bloco Sandálias inicia venda de camisetas para o Carnaval de Corumbá

Peça é uma forma de identificação dos participantes e uma lembrança do evento / Clovis Neto/PMC

A tradicional folia do Bloco Sandálias de Frei Mariano já começou a movimentar Corumbá. A organização do bloco anunciou que a venda das camisetas terá início na próxima quarta-feira, dia 26, das 9h às 17h.

Os foliões poderão adquirir as camisetas por R$ 25, mas o uso não é obrigatório para participar da festa. A peça, no entanto, é uma forma de identificação dos participantes e uma lembrança do evento.

O ponto de venda será na sede da Fundação da Cultura de Corumbá, localizada na Rua Dom Aquino, 1380. Para mais informações, os organizadores disponibilizaram o contato (67) 9-9918-4033.