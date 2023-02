Blocos oficiais desfilam neste sábado

Desfile de fantasias / (Foto: Divulgação)

O desfile dos blocos oficiais filiados à Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá é a atração do sábado (18) do ‘Carnaval da Alegria no Coração do Pantanal’. A apresentação dos 11 blocos pela Passarela do Samba, que compreende a rua Frei Mariano e avenida General Rondon, tem início previsto para às 20h.

A ordem do desfile dos blocos oficiais é a seguinte: Os Intocáveis; Flor de Abacate; Praia, Bola e Cerveja; Afro Samba Reggae; Bola Preta; Águia da Vila; Oliveira Somos Nós (campeão 2022); Vitória Régia; Arthur Marinho; Nação Zumbi (terceiro em 2022) e Clube dos Sem (vice-campeão em 2022).

Após o desfile dos blocos oficiais estão programados shows musicais com bandas locais no palco da praça Generoso Ponce, na avenida General Rondon.

No entanto, a programação carnavalesca de hoje começa mais cedo, com a realização da Roda de Samba no Porto Geral, a partir das 13h. No mesmo dia, às 20h, acontece o Carnaval de Albuquerque, no Centro Comunitário daquele distrito.