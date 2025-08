Bodoquena altera horário de expediente das unidades administrativas

Prefeitura de Bodoquena / Divulgação/Prefeitura de Bodoquena

A Prefeitura Municipal de Bodoquena anunciou, por meio do Decreto nº 213, de 25 de julho de 2025, a mudança no horário de funcionamento das unidades administrativas do Poder Executivo. A partir do dia 1º de agosto, o expediente será das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.

A medida tem como objetivo otimizar os recursos públicos e reduzir custos operacionais com energia elétrica, água, transporte e manutenção predial, mantendo a eficiência no atendimento à população.

A nova jornada vale para os setores que exercem funções administrativas, como finanças, planejamento, recursos humanos, protocolo, licitação e contabilidade. Já os serviços essenciais, como saúde, coleta de lixo, educação, assistência social, fiscalização e manutenção urbana, manterão horários diferenciados, assegurando a continuidade no atendimento à população.

Cada secretaria ou órgão municipal deverá readequar suas escalas de trabalho e repassar as informações necessárias ao setor de Recursos Humanos, conforme os prazos e critérios estabelecidos no decreto.

